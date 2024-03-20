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Холоденко назвала главную черту советского человека: в чем отличие от европейца

Елизавета Бельмас
20 марта 2024, 17:00
Психолог рассказала, какие ценности были в Советском союзе и чем отличалась психология человека.
Холоденко назвала главную черту советского человека
Холоденко назвала главную черту советского человека / коллаж: Главред, фото: скриншот

Люди, которые жили в советском союзе, отличаются особенной психологией. Определенные паттерны поведения были навязаны режимом и передавались из поколения в поколение. Характеристика советского человека довольно обширная, однако есть главные черты о которых стоит знать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Какие ценности были в Советском Союзе

Советский человек - это не только про гражданскую идентичность, экономию, дефицит, страхи и прочее, это ещё и про психологию поведения.

Известный в Украине психолог Наталья Холоденко, которая специализируется на психологии человека, бизнесменов, пар и детей, рассказала о примере главного отличия советского человека от европейца.

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Для того, чтобы объяснить это отличие она привела в пример простую ситуацию:

"В Советском Союзе, если ты имеешь по математике 3 балла, а по химии - 5, то тебе возьмут репетитора по математике, чтобы у тебя везде было 5. А в западном менталитете возьмут репетитора по химии. Усиливают сильное", объяснила психолог.

По словам эксперта, данный пример можно применить практически в любой плоскости.

Кто такая Наталья Холоденко?

Наталья Холоденко - известный в Украине психолог, известная своими курсами и участием во множестве проектов на ТВ. Наталья Холоденко активно ведет свои социальные сети, в которых делится советами с желающими. В ТикТок на психолога подписаны почти 500 тысяч человек, в Facebook почти миллион - 936 000 человек.

Смотрите видео о советском менталитете:

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