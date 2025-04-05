'Нарушение Украиной прекращения огня': Генштаб жестко ответил на вброс РФ

Силы обороны Украины осуществляют огневое поражение исключительно по военным целям оккупационной армии РФ.

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В Генштабе ответили на обвинения РФ / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

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РФ распространяет лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной перемирия

Россияне продолжают "демонстрировать свою безумную сущность"

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли как "фейковые" новые обвинения РФ в нарушении энергетического перемирия.

"От минобороны России вновь распространяются лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей о прекращении огня в отношении объектов энергетики", - говорится в заявлении Генштаба относительно новых обвинений с российской стороны в якобы 14 "атаках" Сил обороны Украины против российской энергетической инфраструктуры в течение суток 4 апреля.

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Уточняется, что враг это делает исключительно для того, чтобы сместить мировое внимание с преступлений, которые российское государство совершает против Украины и украинцев.

"Атаки" являются фейком. На самом деле Силы обороны Украины осуществляют огневое поражение исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - сказано в сообщении.

В то же время именно российские захватчики продолжают "демонстрировать свою безумную сущность, цинично игнорируя любые договоренности и совершая безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел".

Генштаб отметил, что 4 апреля российские террористы совершили очередное военное преступление, нанеся ужасный удар по Кривому Рогу, за минувшие сутки российская армия атаковала Украину 92 ударными БпЛА типа "Shahed", сбросила 171 управляемую авиационную бомбу, 6353 раза применяла артиллерию. В результате коварных вражеских ударов пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской, Житомирской и других областей Украины.

Прекращение огня - последние новости по теме

Ранее Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня". Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, подчеркнули в Генштабе.

Напомним, у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море море между украинскими и российскими войсками.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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