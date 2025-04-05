Ротару отреагировала на жестокий обстрел Кривого Рога

Кратко:
- Что опубликовала София Ротару
- Как она отреагировала на обстрел
В пятницу, 4 апреля, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского террора погибло 9 детей. Многие украинские знаменитости отреагировали на атаку агрессора, в том числе певица София Ротару, которая долгие годы выступала в России.
Несмотря на то, что в последнее время 77-летняя исполнительница довольно редко показывается в соцсетях, она появилась в своем Instagram. Лаконично, она написала название города Кривой Рог, дату, а также разбитое сердце.
Также свою историю она дополнила свечой.
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Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.
По состоянию на утро 5 апреля было известно о 18 погибших и 61 раненом человеке. Среди погибших - 9 детей, также 12 человек получили ранения.
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Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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