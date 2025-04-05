Ответит ли Россия за свои преступления: важное заявление Буданова

Важно:
- Буданов прокомментировал вопрос об ответственности РФ
- Немцы долго отвечали после проигрыша в войне, напомнил начальник ГУР
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал вопрос о том, понесет ли страна-агрессор РФ ответственность за свои преступления.
Как подчеркнул он в интервью YouTube-каналу "Анна Максимчук", в свое время немцы долго отвечали после проигрыша в войне.
"Немцы отвечали в течение многих лет, но они отвечали только по одной причине - потому что они проиграли", - пояснил Буданов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что все хотят видеть главу Кремля Владимира Путина на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Его будут судить после победы Украины. Надо провести настоящий и справедливый процесс, чтобы агрессия, которую совершила Россия против мирных украинцев, не повторилась.
Ранее Главред писал, что по информации СМИ обновленное лейбористское правительство Великобритании стремится "влить энергию" в спецтрибунал за преступления страны-агрессора России.
Накануне также комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию о создании специального трибунала для России.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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