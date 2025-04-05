"Пытаюсь выбраться из ямы": Барак Обама сделал шокирующее признание о браке

Барак Обама впервые заговорил про свой брак и проблемы в нем.

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Барак и Мишель Обама с дочерьми / Коллаж Главред, фото Instagram/Barackobama

Кратко:

Что происходит в семье Барака Обамы

Как он на это реагирует

Барак Обама сделал шокирующе честное признание о состоянии своего брака с Мишель Обамой.

"У меня был глубокий кризис в отношениях с женой", — сказал 63-летний Барак президенту колледжа Гамильтона Стивену Тепперу, пишет Page Six.

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"Поэтому я пытаюсь выбраться из этой ямы, время от времени занимаясь чем-то веселым", - говорит он.

Бывший президент Соединенных Штатов ранее предполагал, что его два срока подряд на посту с 2009 по 2017 год сказались на его отношениях с бывшей первой леди.

Мишель Обама, Барак Обама / instagram.com/michelleobama

"Позвольте мне сказать следующее: это, безусловно, помогает быть вне Белого дома и проводить с ней немного больше времени", — сказал Барак в интервью в мае 2023 года, обязательно похвалив Мишель за то, что она "прощает" его недостатки.

Что касается 61-летней женщины, то в декабре 2022 года она призналась, что "не могла выносить" своего мужа целое десятилетие, когда их дочери — Малия, 26 лет, и Саша, 23 года — "были маленькими", отметив, что она "не ехидничает, говоря это".

Мишель Обама / Instagram

В апреле 2023 года она поделилась на встрече, что открыто говорит о своем партнерстве, "потому что брак — это тяжело, и многие молодые люди отказываются от брака из-за вещей, которые являются лишь частью обязательств".

Тем не менее, в то время она признала, что компромисс, связанный с браком, "не всегда веселый".

Обамы, которые поженились в октябре 1992 года, недавно были охвачены слухами о разводе, которые, по-видимому, начались в январе после того, как Барак посетил несколько политических мероприятий в одиночку, включая похороны бывшего президента Джимми Картера и инаугурацию президента Трампа.

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