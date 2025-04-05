РФ разворачивает новую атаку: в разведке раскрыли сценарий Кремля

Главное:
- РФ разворачивает новую волну информационной атаки
- Враг пытается переложить ответственность на украинскую сторону
За первые пять суток апреля фиксируется развертывание новой волны информационной атаки, направленной против Украины.
В фокусе действий российских спецслужб - продвижение обвинений перед странами ЕС и США в якобы нежелании Киева вести переговоры о завершении войны, сообщает Служба внешней разведки Украины.
Таким образом Россия пытается переложить ответственность за продолжительность боевых действий на украинскую сторону, одновременно формируя фальшивый образ "миротворца", который якобы готов договариваться - но не с действующей властью, уточняет СВР.
Подчеркивается, что информационной атаке привлекаются российские государственные и аффилированные медиа (газета.ru, sputnik, ведомости, военное обозрение). Россия также пытается проникнуть в мировое информационное пространство, сформировать впечатление, что "усталость от Украины" стала общей тенденцией, и, таким образом, осуществить внешнее давление на Киев.
Для этого она привлекает иностранные прокси-медиа, которые использует под видом независимых источников. Среди них - Reseau International (Франция), Magyar Hírlap (Венгрия), L'AntiDiplomatico (Италия), Ereport (Словакия) и другие. Эти ресурсы продвигают тождественные российским тезисы: "отсутствие демократии в Украине", "Запад разочаровался в Киеве", "мир возможен только после смены украинского правительства".
В СВР отмечают, что параллельно происходит целенаправленное проникновение в украинское информационное пространство - через анонимные телеграм-каналы, псевдопатриотические тик-ток-аккаунты, ютуб-контент, имитирующий мнение украинских военных или "независимых экспертов".
"Чтобы придать кампании масштабности, прокси-ресурсы перепостят одни и те же месседжи в разной интерпретации: в виде авторских колонок, фейковых интервью, "аналитических" блогов, графики и видео в соцсетях. Этот подход создает иллюзию многоголосой дискуссии, которая на самом деле срежиссирована единым центром - в Кремле", - добавили в спецслужбе.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратакуют на востоке, продвижение РФ замедлилось. Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года.
Напомним, ранее сообщалось о возможности ввода иностранного контингента в Украину. В Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.
Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.
Другие новости:
- Ультиматумы Путина: Украина назвала четыре "требования" России
- Сделка с Трампом и заморозка войны: в Bloomberg раскрыли планы Путина
- У Трампа объявили об условии снижения новых тарифов
Что такое Служба внешней разведки?
Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред