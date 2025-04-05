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РФ разворачивает новую атаку: в разведке раскрыли сценарий Кремля

Алексей Тесля
5 апреля 2025, 20:50
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В фокусе действий российских спецслужб - продвижение обвинений в адрес Украины.
РФ разворачивает новую атаку: в разведке раскрыли сценарий Кремля
РФ готовит новые провокации / коллаж: Главред, фото: unsplash, минобороны РФ

Главное:

  • РФ разворачивает новую волну информационной атаки
  • Враг пытается переложить ответственность на украинскую сторону

За первые пять суток апреля фиксируется развертывание новой волны информационной атаки, направленной против Украины.

В фокусе действий российских спецслужб - продвижение обвинений перед странами ЕС и США в якобы нежелании Киева вести переговоры о завершении войны, сообщает Служба внешней разведки Украины.

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Таким образом Россия пытается переложить ответственность за продолжительность боевых действий на украинскую сторону, одновременно формируя фальшивый образ "миротворца", который якобы готов договариваться - но не с действующей властью, уточняет СВР.

Подчеркивается, что информационной атаке привлекаются российские государственные и аффилированные медиа (газета.ru, sputnik, ведомости, военное обозрение). Россия также пытается проникнуть в мировое информационное пространство, сформировать впечатление, что "усталость от Украины" стала общей тенденцией, и, таким образом, осуществить внешнее давление на Киев.

Для этого она привлекает иностранные прокси-медиа, которые использует под видом независимых источников. Среди них - Reseau International (Франция), Magyar Hírlap (Венгрия), L'AntiDiplomatico (Италия), Ereport (Словакия) и другие. Эти ресурсы продвигают тождественные российским тезисы: "отсутствие демократии в Украине", "Запад разочаровался в Киеве", "мир возможен только после смены украинского правительства".

В СВР отмечают, что параллельно происходит целенаправленное проникновение в украинское информационное пространство - через анонимные телеграм-каналы, псевдопатриотические тик-ток-аккаунты, ютуб-контент, имитирующий мнение украинских военных или "независимых экспертов".

"Чтобы придать кампании масштабности, прокси-ресурсы перепостят одни и те же месседжи в разной интерпретации: в виде авторских колонок, фейковых интервью, "аналитических" блогов, графики и видео в соцсетях. Этот подход создает иллюзию многоголосой дискуссии, которая на самом деле срежиссирована единым центром - в Кремле", - добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратакуют на востоке, продвижение РФ замедлилось. Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось о возможности ввода иностранного контингента в Украину. В Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

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Что такое Служба внешней разведки?

Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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