Чем можно заменить молоко в выпечке: лучшие альтернативы

Отсутствие дома молока не всегда означает, что приготовление выпечки обязательно откладывать на потом.

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Выпечка получится пышной и нежной даже без молока / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем лучше всего заменить молоко

Как правильно использовать заменители молока

Иногда бывает так, что хозяйки хотят приготовить вкусную выпечку, но дома нет молока. В таком случае не обязательно сразу бежать в магазин или ждать лучшего времени для приготовления блюда.

Главред узнал, что молоко можно много чем заменить. На Reddit пользователи поделились своими вариантами, что можно добавить в выпечку вместо молока.

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Если дома нет жидкого молока его можно заменить сухим. Для этого нужно развести его с водой (20-30 г на 250 мл воды) и тщательно перемешать. На таком молоке можно делать любое тесто.

Еще одним вариантом замены обычного молока является кефир или йогурт. У этих продуктов есть кисловатый вкус, но они могут заменить молоко и даже сделать выпечку более пышной, ведь действуют как разрыхлитель в реакции с содой.

В крайних случаях вместо молока можно использовать 1 стакан воды с добавлением 1 столовой ложки растительного масла. Эта смесь поможет сохранить консистенцию теста.

Сливки хоть и более жирные, чем молоко, но также могут стать его заменителем. Их нужно разбавить водой в соотношении 1 к 1. Благодаря сливкам выпечка будет более насыщенной.

Иногда вместо молока в десерты можно добавить фруктовые соки или пюре. Они сделают выпечку более сладкой и сохранят консистенцию готового продукта.

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