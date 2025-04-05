Чем можно заменить молоко в выпечке: лучшие альтернативы

Вы узнаете:
- Чем лучше всего заменить молоко
- Как правильно использовать заменители молока
Иногда бывает так, что хозяйки хотят приготовить вкусную выпечку, но дома нет молока. В таком случае не обязательно сразу бежать в магазин или ждать лучшего времени для приготовления блюда.
Главред узнал, что молоко можно много чем заменить. На Reddit пользователи поделились своими вариантами, что можно добавить в выпечку вместо молока.
Если дома нет жидкого молока его можно заменить сухим. Для этого нужно развести его с водой (20-30 г на 250 мл воды) и тщательно перемешать. На таком молоке можно делать любое тесто.
Еще одним вариантом замены обычного молока является кефир или йогурт. У этих продуктов есть кисловатый вкус, но они могут заменить молоко и даже сделать выпечку более пышной, ведь действуют как разрыхлитель в реакции с содой.
В крайних случаях вместо молока можно использовать 1 стакан воды с добавлением 1 столовой ложки растительного масла. Эта смесь поможет сохранить консистенцию теста.
Сливки хоть и более жирные, чем молоко, но также могут стать его заменителем. Их нужно разбавить водой в соотношении 1 к 1. Благодаря сливкам выпечка будет более насыщенной.
Иногда вместо молока в десерты можно добавить фруктовые соки или пюре. Они сделают выпечку более сладкой и сохранят консистенцию готового продукта.
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