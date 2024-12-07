Не только для вкуса: зачем добавляют соль в выпечку, интересная особенность

Соль - едва ли не главный ингредиент, который влияет на вкус пищи больше, чем любой другой.

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Зачем в выпечку добавляют соль / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Зачем добавлять соль в тесто

Что означает "щепотка" соли

Сколько соли добавлять в тесто для хлеба

Когда готовим сладкие десерты, соль - последнее о чем мы думаем, а зря, ведь это важный ингредиент, как в соленой, так и в сладкой выпечке. Главред узнавал, зачем в кондитерские изделия добавляют соль.

По словам Розмари Траут, программного директора отдела кулинарного искусства и пищевых наук Университета Дрекселя "соль улучшает вкус пищи, позволяя нам в полной мере почувствовать сладкое и кислое".

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Женщина также отмечает, что соль может "подавлять горечь", которую мы естественно не хотим чувствовать в десертах.

Кроме этого соль регулирует скорость развития дрожжей в тесте и способствует подрумяниванию выпечки.

Напомним, во многих старых рецептах выпечки говорится о "щепотке" соли. Но сколько это соли на самом деле?

В таком случае эксперты советуют начать с ¼ чайной ложки, а затем попробовать смесь или тесто на вкус. Если по вашему мнению блюдо получается пресноватым - добавьте еще ¼ чайной ложки.

Единственное исключение из этого правила - приготовление теста для хлеба. Розмари Траут рекомендует в тесто добавить полторы чайных ложки соли на каждые два стакана муки.

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