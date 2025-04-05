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Может перерасти в наступление: аналитик рассказал об опасных действиях врага

Анна Косик
5 апреля 2025, 13:39
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На фронте есть несколько направлений, требующих внимания из-за опасности наступления противника.
ВСУ
Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на одном из направлений / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны юга Украины, 10 ОГШБр

Что сообщил Кононученко:

  • Оккупанты хотят захватить как можно больше территорий до перемирия
  • Враг имеет тактические успехи на Лиманском направлении
  • На Покровском направлении ВСУ стабилизируют ситуацию

Оккупационные войска страны-агрессора России пытаются захватить как можно больше территорий Украины до возможного заключения перемирия. Об этом 24 каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко.

"Сейчас можем говорить о движении оккупантов на Лиманском направлении возле села Терны. Также в направлении Боровой. Так же есть движение севернее Купянска, где россияне перешли реку Оскол. На этих участках враг, к сожалению, имеет успех тактического масштаба", - сказал он.

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Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

В то же время украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Там Силы обороны Украины имеют успехи возле Котлиного и Шевченко. В направлении Великой Новоселки ВСУ перебросили серьезные силы сдерживания, поэтому у оккупантов нет шансов на продвижение.

На Запорожском направлении ситуация несколько иная. Враг прощупывает фронт возле Орехово и пытается атаковать небольшими группами. Украинские военные утверждают, что действия врага напоминают разведку боем, которая может перерасти в большее наступление.

"Многое зависит от того, куда оккупанты переместят силы из Курской области. Пока они привлекли сравнительно небольшое количество. Есть вопрос, где именно враг использует эти 5 - 6 бригад", - пояснил Кононученко.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить как можно больше территорий Украины. Оккупанты уже готовятся к весеннему наступлению.

Ранее Главред писал, что оккупанты из 80-й отдельной мотострелковой бригады жалуются на то, что командование страны-агрессора России "стирает" личный состав в штурмах на островах Днепра в Херсонской области.

Накануне в ГПСУ сообщали, что в Сумской области армия страны-агрессора России пытается с помощью малых штурмовых групп пересечь границу и закрепиться.

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Кто такой Виталий Кононученко

Виталий Кононученко - журналист, OSINT-аналитик, военный обозреватель.

Специализируется на анализе спутниковых снимков и потерь военной техники. Магистр НаУКМА по специальности "Журналистика"

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