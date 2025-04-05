Голуби забудут туда дорогу: какие 2 корма положить в кормушку, чтобы их отогнать

Голуби могут быть очень назойливыми и не давать возможности мелким птицам есть пищу в кормушках.

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Какие 2 корма положить в кормушку, чтобы отогнать голубей/ коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Как избавиться от голубей

Как избавиться от голубей во дворе

Если в сад занадились голуби, отогнать их оттуда может быть непросто. Довольно часто такие крупные птицы могут мешать, если вы хотите поставить кормушку для меньших птиц. Также они могут наносить вред садовым растениям.

Еще одна неприятная сторона "гостевания" голубей - если они занадились в ваш сад или двор, то могут привести с собой и своих сородичей.

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Эксперты отмечают, что кормушки для малых птиц могут быть физически не приспособлены к тому, чтобы в них садились крупные птицы. Поэтому голуби могут повредить такие кормушки и затруднить доступ к ним меньшим птицам, пишет express.co.uk.

Чтобы справиться с этой проблемой, садоводы могут оставлять в кормушках два типа семян, которые менее привлекательны для голубей, тем самым освобождая больше пищи для других птиц.

Специалисты говорят, что голуби не очень любят семена сафлора и семена растения с названием нигер (Guizotia abyssinica), поэтому это хорошие варианты кормов, которые можно разместить в своем саду, если вы хотите держать больших птиц на расстоянии.

Семена сафлора имеют твердую белую оболочку и горьковатый вкус, что делает их менее привлекательными для голубей, которые обычно едят семена целиком. Тогда как семена растения нигер мелкие, поэтому их любят мелкие птицы, такие как зяблики и чижики.

"Определенные типы кормов для птиц, например семена сафлора и семена нигера, менее привлекательны для голубей, но все еще очень привлекательны для меньших птиц. Выбирая эти менее привлекательные варианты, вы можете естественным образом уменьшить присутствие голубей у кормушек", - пояснил эксперт по дикой природе и руководитель производства Ричард Грин с Kennedy Wild Bird Food & Pet Supplies.

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