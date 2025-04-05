Путин может получить 240 миллиардов: в Эстонии раскритиковали политику Орбана

Глава МИД Эстонии выразил возмущение относительно позиции премьера Венгрии.

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Премьер Венгрии играет в команде Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что сказал Цахкна:

Европейские страны должны занять более жесткую позицию в отношении премьера Венгрии

Орбан играет в команде Путина, а не Европы

Венгрию можно лишить права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейских союзников занять более жесткую позицию в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как пишет Spiegel, по его словам, чтобы предотвратить раскол Европы нужно лишить Венгрию права голоса в Европейском Союзе. Дело в том, что Орбан может заблокировать решение о продлении санкций против страны-агрессора России.

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В таком случае не только закончатся санкции, но и европейцам придется передать кремлевскому диктатору Владимиру Путину 240 миллиардов евро.

"Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает возможность отзыва права голоса государства-члена, если членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов. А именно это и делает Орбан", - подчеркнул эстонский чиновник.

На вопрос о необходимости применять 7 статью против Венгрии Цахкна ответил, что такая возможность у ЕС есть и она становится все ближе.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Позиция Венгрии относительно войны в Украине - что известно

Недавно, как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил чиновников Евросоюза в "разрушении Европы" и упрекнул в помощи Украине, якобы через Брюссель деньги направляют на безнадежную войну.

Накануне сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.

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Кто такой Маргус Цахкна? Маргус Цахкна - эстонский государственный деятель. Министр иностранных дел Эстонии с 17 апреля 2023 года. Один из лидеров либеральной партии Эстония 200, бывший лидер консервативной партии Отечество. В разные годы занимал должности министра обороны и социальной защиты, пишет Википедия.

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