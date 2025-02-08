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"Деньги - на безнадежную войну": Орбан обрушился на еврочиновников из-за Украины

Виталий Кирсанов
8 февраля 2025, 22:17
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"Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет", утверждает премьер-министр Венгрии.
Виктор Орбан
Виктор Орбан / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Что сказал Орбан:

  • Брюссельские бюрократы уничтожили Европу
  • Пора искать новые теории заговора, ведь все старые сбылись

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил чиновников Евросоюза в "разрушении Европы" и упрекнул в помощи Украины. Об этом он написал в соцсети Х.

"Брюссельские бюрократы уничтожили Европу. Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет. Из-за Брюсселя наши деньги направляют в Украину, на безнадежную войну. Из-за Брюсселя Европу заполонили мигранты. Брюссель открыл ворота, открыл границы для вторжения мигрантов", - заявил венгерский премьер.

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По его словам, за последние девять лет в Европу прибыло девять миллионов мигрантов. Премьер Венгрии упомянул американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса, который, по словам Орбана, объявил, что "в Европу необходимо выпускать миллион мигрантов ежегодно".

"Вторжение мигрантов в Европу, обмен населением - это не теория заговора, а сама практика. Пора искать новые теории заговора, ведь все старые сбылись", - добавил политик.

Орбан - инфографика
Виктор Орбан / Главред, инфографика

Виктор Орбан - последние новости

Как сообщал Главред, недавно Виктор Орбан заявил, что называет Россию агрессором. Вроде бы у Венгрии есть все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель.

В то же время журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк убежден, что Орбан больше не будет блокировать санкции против РФ. Он выдвинул предположение, что на изменение позиции премьер-министра Венгрии повлияла позиция нового президента США Дональда Трампа.

В свою очередь генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун высказал мнение, что 24 февраля 2022 года Орбан и Путин могли договориться. Имеется в виду возможная оккупация части Украины.

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Кто такой Виктор Орбан?

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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