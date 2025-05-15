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Скандал на Евровидении-2025: один из участников призывает бойкотировать конкурс

Алена Кюпели
15 мая 2025, 14:07
866
Азербайджан призывает бойкотировать Евровидение, так как в финал не вышла группа из Азербайджана.
Азербайджан не попал в финал шоу
Азербайджан не попал в финал шоу / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • На что обиделся звезда из Азербайджана
  • Что он призвал делать и какую назвал причину

Международный песенный конкурс Евровидение-2025 не обходится без скандалов каждый год. Этот год не стал исключением и теперь из-за его результатов бунтует Азербайджан, который не смог прорваться в финал.

Азербайджан на Евровидении-2025 представила мужская группа Mamagama. Артисты вышли на сцену в Базеле с песней Run With U в первом полуфинале под 10 номером.

Азербайджан зажигательно выступил на сцене Евровидения
Азербайджан зажигательно выступил на сцене Евровидения / Фото скриншот YouTube

Это стало поводом для резкой реакции от певца Fahree (Фахри Исмаилова), который представлял Азербайджан в прошлом году и также не попал в финал.

На своей странице в Instagram Фахри эмоционально высказался о результатах: "Это уже не конкурс песни, вообще не конкурс. Сцена отличная, исполнение отличное, шоу отличное. Были и танцоры, и бэк-вокал... Что еще нужно было, чтобы пройти в финал? Плевать на их политику, отношение и справедливость".

Азербайджан зажигательно выступил на сцене Евровидения
Азербайджан зажигательно выступил на сцене Евровидения / Фото скриншот YouTube

Артист призвал Азербайджан всерьез задуматься о бойкоте "Евровидения" в будущем, поставив под сомнение объективность голосования.

Азербайджан обиделся на результаты конкурса
Азербайджан обиделся на результаты конкурса / Фото Instagram/itsfahree

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Ранее также участники группы Ziferblat, которая представит в этом году Украину на Евровидении, резко отреагировали на вопрос журналиста платформы EscYOUnited. Соответствующее видео появилось в социальной сети Х (Twitter - авт.). На видео видно, как представитель EscYOUnited спрашивает у Валентина Лещинского и Федора Ходакова, "дает ли война Украине преимущества" на конкурсе. Артисты жестко отреагировали.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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