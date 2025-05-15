Трамп не поедет на переговоры Украины и России в Стамбуле: СМИ узнали причину

Глава Белого дома решил не ехать на переговоры после обнародования Кремлем состава российской делегации.

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Трамп не посетит переговоры Украины и России в Стамбуле / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп не поедет на переговоры в Турцию

Президент США принял решение из-за Путина

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

"Это решение ставит крест на слухах о том, что он может присоединиться к президенту России Владимиру Путину за столом переговоров", - отмечает издание.

видео дня

По данным Sky News, американский президент принял решение не ехать на переговоры после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет главы РФ Владимира Путина.

Ранее Трамп заявлял, что он "думает" о поездке в Турцию, если Путин будет там.

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Как писал Главред, российские власти официально утвердили состав делегации для переговоров с Украиной. В нее вошли высокопоставленные представители Администрации президента, Министерства иностранных дел, Генерального штаба и Министерства обороны РФ. Сам же российский диктатор и военный преступник Путин в делегацию не вошел.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключал возможности встречи с лидером России Владимиром Путиным в Турции 15 мая. Американский лидер готов изменить плотный график, "чтобы спасти жизнь".

Президент Украины Владимир Зеленский планирует полететь в Турцию, чтобы провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если Путин не прибудет на переговоры, это будет свидетельствовать о том, что он не готов заканчивать войну.

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