Как отмыть слайм с одежды: лайфхак, который спасет любимые вещи

Вы узнаете:
- Что поможет отчистить с одежды слайм
- Как правильно стирать загрязненную слаймом одежду
Слаймы приобрели большую популярность среди детей и одновременно добавили мороки родителям, которые не могут отмыть следы от игрушек с одежды. Часто мамам приходилось просто выбрасывали вещи в мусорку.
Однако Главред узнал, что даже полностью вымазанную в слайме футболку можно отчистить до состояния новой. Для этого понадобится всего лишь два вещества, которые обычно есть дома у каждого.
В TikTok украинский блогер Диана Головец рассказала, что для того, чтобы отмыть слайм с одежды нужно взять горячую воду и столовый уксус.
В емкость нужно положить загрязненную одежду и залить ее сначала горячей водой, а затем и уксусом. Так вещи должны пролежать 15 минут. После этого слайм почти полностью растворится.
Смотрите видео, как отмыть одежду от слайма:
@dianagologovets Сколько стресса приносили эти слаймы всем мамам, я запретила их даже в дом заносить ? Но выход есть, слайм можно отмыть обычным оцетом, потому что он полностью растворяет слайм ? Сохраняйте идею, чтобы не потерять ? #слайм#лайфхак#яквидмиты#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы #советыдлядома#чистотаипорядок#чемотмыть#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Но для идеального результата нужно замыть одежду под проточной водой и поместить в стиральную машинку на 30 минут. После стирки вещи будут как новые, без малейшего следа от слайма.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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