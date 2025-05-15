Как отмыть слайм с одежды: лайфхак, который спасет любимые вещи

Слаймы больше не будут пугать родителей, ведь существует простой способ их отмыть.

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Чем отмыть слайм с одежды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что поможет отчистить с одежды слайм

Как правильно стирать загрязненную слаймом одежду

Слаймы приобрели большую популярность среди детей и одновременно добавили мороки родителям, которые не могут отмыть следы от игрушек с одежды. Часто мамам приходилось просто выбрасывали вещи в мусорку.

Однако Главред узнал, что даже полностью вымазанную в слайме футболку можно отчистить до состояния новой. Для этого понадобится всего лишь два вещества, которые обычно есть дома у каждого.

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В TikTok украинский блогер Диана Головец рассказала, что для того, чтобы отмыть слайм с одежды нужно взять горячую воду и столовый уксус.

В емкость нужно положить загрязненную одежду и залить ее сначала горячей водой, а затем и уксусом. Так вещи должны пролежать 15 минут. После этого слайм почти полностью растворится.

Смотрите видео, как отмыть одежду от слайма:

Но для идеального результата нужно замыть одежду под проточной водой и поместить в стиральную машинку на 30 минут. После стирки вещи будут как новые, без малейшего следа от слайма.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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