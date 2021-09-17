Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

Как сделать слайм своими руками / ivona.ua

Слайм – популярная детская забава. Его можно использовать в играх, творчестве и для развития мелкой моторики и детей. Дети любят мять его в руках и растягивать до бесконечности. Как сделать слайм своими руками, разобрался Главред.

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Как сделать слайм дома: правила безопасности

Чтобы порадовать детей новой утехой, можно попробовать разнообразить ваш совместный досуг и приготовить лизун дома. Колдовать над поделкой нужно всем вместе – не оставляйте детей без присмотра, так как ингредиенты для приготовления слайма являются предметами бытовой химии. Они могут быть небезопасными для малышей.

В приготовлении слайма необходимо использовать:

перчатки;

специальную посуду.

Следите, чтобы средства бытовой химии не попали на слизистые оболочки глаз и других органов.

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Слайм с тетраборатом натрия

Тетраборат натрия – бура – можно купить в аптеке. Он выполняет роль загустителя и не позволяет массе липнуть к рукам.

Для приготовления вам понадобится:

клей ПВА – 100 мл;

бура , 4% раствор – 1 тюбик;

глубокая пластиковая посудина и лопатка для перемешивания;

пакет.

Для того, чтобы приготовить слайм, необходимо вылить клей в емкость. Медленно перемешивать смесь, добавляя тетраборат натрия. Масса должна быть желеобразной. После чего ее нужно переложить в салфетку, чтобы убрать лишнюю жидкость и заием – в пакет. В пакете разминать лизун в течение 5 минут.

Слайм из пены для бритья

Такой лизун получается воздушным. Он будет более мягким и эластичным. Играть с ним – одно наслаждение!

Для приготовления понадобится:

клей ПВА – 200 мл;

детская присыпка – 1 ч.л;

пена для бритья – 1 флакон;

бура, 4% раствор – 1 флакон.

В посудину наливаем клей и добавляем к нему большое количество пены. За ними идет присыпка и тетраборат натрия. Тщательно размешать массу лопаткой, а после вымесить слайм нужной консистенции.

Как сделать слайм без клея и загустителя

Чтобы минимизировать риски при игре многие родители стараются не добавлять веществ, которые могут навредить здоровью детей. Можно приготовить слайм из подручных средств, которые есть в каждом доме, не прибегая к аптечному загустителю.

Слайм из шампуня

При этом способе приготовления слайма клей в составе заменяется шампунем. В конечном итоге масса должна иметь консистенцию теста – она более плотная.

Для приготовления вам понадобится:

густой шампунь – 120 мл;

кукурузный крахмал или мука – 280 гр;

вода – 100 мл.

В пластиковую емкость нужно налить шампунь и добавив кукурузный крахмал, тщательно перемешать. Получившуюся густую массу необходимо разбавлять водой, непрерывно помешивая. После чего, замесить слайм как тесто, до нужной плотности.

Слайм из мыла

Лизун из мыла получится не только мягким, но еще и будет источать приятный аромат. Приятные моменты игры обеспечены!

Для приготовления возьмите:

жидкое мыло – 1 упаковку;

зубную пасту – 1 тюбик;

крахмал – 150 гр.

Наполняем емкость равными количествами мыла и зубной пасты. Затем, тщательно перемешав массу, засыпаем крахмал, активно размешивая. Достаем слайм и разминаем.

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Лизун из зубной пасты

Удивительна структура этого слайма – игрушка получается эластичной и хрустящей. Это сочетание понравится детям.

Для приготовления возьмите:

клей ПВА – 1 тюбик;

зубную пасту – 1 тюбик.

Смешать пасту с клеем в глубокой посудине. Если масса не густеет нужно добавить больше клея. Мешать до тех пор, пока масса не начнет отставать от стенок емкости. После этого слайм на 20 минут нужно поставить в холодильник, а потом хорошо размять.

В приготовлении слаймов не стоит сдерживать свою фантазию. Добавляйте натуральные красители, эфирное масло для аромата, блестки, шарики, бисер или маленькие фигурки. Хранить слайм нужно в плотно закрытой емкости. Если он стал жидким – добавьте немного соли – это впитает влагу.