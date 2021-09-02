На украинских прилавках появились сверхопасные детские игрушки

Лягушка из серии Звірята малята / Скриншот

В Украине появились опасные детские игрушки. Их привезли из Китая. При этом необходимая документация о безопасности товара имеется.

Как говорится в сюжете ТСН, это - игрушечные лягушки из серии Звірята малята, которые содержат в своем составе огромное количества свинца. Его в 164 раза больше допустимой нормы.

Опасность игрушки обнаружили специалисты Держспоживслужбы во время плановой проверки. Служба уже оштрафовали импортера на 100 тысяч гривен. Также в течение месяца он обязан утилизировать некачественный товар.

Однако журналисты выяснили, что развлечение так и продолжает оставаться на витринах при том, что срок истекает уже 6 сентября.

Отмечается, что на данный момент в Украине еще есть 90 штук таких лягушек.

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Напомним, ранее в Харькове также обнаружили мороженое с содержанием ядовитого вещества. В нем обнаружили этиленоксид — опасный яд, который используют для стерилизации медицинских инструментов.

Чем опасен свинец

Это металл, который когда-то использовали, как компонент краски, а сейчас используется в батарейках, трубах и гончарных изделиях. В небольших количествах он не вреден.

Однако может постепенно накапливаться в крови, мозге и костях ребенка. При постоянном токсическом уровне отравления свинец может повлиять на развитие речи, внимания и даже уровня IQ малыша.