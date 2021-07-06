В Тернополе автомат с игрушками чуть не убил маленькую девочку

Игровой автомат чуть не убил ребенка / УНН

Восьмилетнюю девочку в Тернополе ударил током автомат с игрушками, ребенок в больнице. Удар был такой силы, что девочку отбросило на асфальт. В больницу ее доставили с сильными ожогами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Несчастный случай произошел 5 июля около 18:30 на остановке общественного транспорта в центре города. Там стоял автомат с игрушками, и ребенок подошел к нему, чтобы попробовать что-то достать. Когда несовершеннолетняя коснулась "кран-машины", ее ударило током и отбросило на асфальт. Ребенка с термическими ожогами доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Полицейские обнаружили, что в автомате было разбито стекло. Они установили собственника автомата, изъяли устройство и направили на экспертизу.