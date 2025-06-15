Как накормить всю семью кабачками - невероятно простой рецепт

Рецепт легкого рагу с курицей и овощами.

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Рагу с кабачками - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Настоящее летнее блюдо – рагу с куриным филе и сезонными овощами станет отличной идеей для семейного ужина. Предлагаем вам рецепт не только вкусного, но и полезного блюда.

Кстати, чтобы быстрее приготовить рагу – обжаривайте все ингредиенты вместе, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Рагу с курицей и овощами - рецепт

Ингредиенты:

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куриное филе – 2 шт.

соль, перец

паприка – 1 ч. л.

чабрец сушеный- 1 ч. л.

греческая смесь трав – 1 ч. л.

сахар по вкусу

бальзамический уксус - 2-3 ст. л.

вода - 150 мл

Овощи:

кабачок – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 5 зуб.

баклажан – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

помидоры свежие или в собственном соке – 400 г

петрушка

базилик

Нарежьте куриное филе и овощи кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

Мясо отправьте в сковороду, добавьте соль, перец, паприку и обжарьте 5-7 минут.

В отдельной сковороде обжарьте овощи с помидорами в собственном соку или свежими.

Всыпьте соль, перец, паприку, чабрец, влейте воду и готовьте под крышкой 20 минут.

Теперь добавьте сахар, бальзамический уксус и мясо. Готовьте все еще 5 минут.

При подаче посыпьте блюдо зеленью. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить рагу с кабачками:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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