Как накормить всю семью кабачками - невероятно простой рецепт

Настоящее летнее блюдо – рагу с куриным филе и сезонными овощами станет отличной идеей для семейного ужина. Предлагаем вам рецепт не только вкусного, но и полезного блюда.
Кстати, чтобы быстрее приготовить рагу – обжаривайте все ингредиенты вместе, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Рагу с курицей и овощами - рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- соль, перец
- паприка – 1 ч. л.
- чабрец сушеный- 1 ч. л.
- греческая смесь трав – 1 ч. л.
- сахар по вкусу
- бальзамический уксус - 2-3 ст. л.
- вода - 150 мл
Овощи:
- кабачок – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 5 зуб.
- баклажан – 1 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- помидоры свежие или в собственном соке – 400 г
- петрушка
- базилик
Нарежьте куриное филе и овощи кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
Мясо отправьте в сковороду, добавьте соль, перец, паприку и обжарьте 5-7 минут.
В отдельной сковороде обжарьте овощи с помидорами в собственном соку или свежими.
Всыпьте соль, перец, паприку, чабрец, влейте воду и готовьте под крышкой 20 минут.
Теперь добавьте сахар, бальзамический уксус и мясо. Готовьте все еще 5 минут.
При подаче посыпьте блюдо зеленью. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить рагу с кабачками:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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