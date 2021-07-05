На Житомирщине подросток всадил пулю из ружья в 11-летнего друга / УНИАН

В Житомирской области 11-летнего мальчика привезли в больницу с пулевым ранением из пневматического ружья. Как сообщают пресс-служба Нацполиции Житомирской области, в него выстрелил 13-летний друг.

Вчера, 4 июля, в Пулинского больницу с ранением попал 11-летний мальчик, который гостил в селе Бастова Рудня. Как выяснилось, в него из пневматического ружья во время развлечений попал 13-летний товарищ. У пострадавшего мальчика диагностировали ранение грудной клетки и в дальнейшем прооперировали в областной детской больнице.

Правоохранители установили, что 11-летний мальчик, житель Житомира, находился в гостях вместе с приятелем, 13-летним жителем села Олиевка.

"Подростки развлекались в домохозяйстве и в одном из помещений нашли пневматическое ружье. Предварительно, оружие там оставил отец одного из парней. Во время развлечений старший из них попал в младшего товарища", — рассказали в полиции.

По факту ранения ребенка открыто уголовное производство по части 1 статьи 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что вечером, 28 августа минувшего года, в городе Каменское Днепропетровской области 15-летний парень показал другу-ровеснику ружье дяди и случайно выстрелил ему в голову.

Друг "стрелка" получил смертельное ранение и погиб на месте чрезвычайного происшествия.