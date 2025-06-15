"О вышиванках на фоне собора": общается ли Кондратюк с предательницей Марченко

Игорь Кондратюк не пожалел слов в сторону Оксаны Марченко.

https://glavred.info/starnews/o-vyshivankah-na-fone-sobora-obshchaetsya-li-kondratyuk-s-predatelnicey-marchenko-10673558.html Ссылка скопирована

Игорь Кондратюк - мнение о Оксане Марченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Кондратюк, Оксана Марченко

Вы узнаете:

Кондратюк много работал с предательницей Марченко

Как оборвалось их общение

Украинский известный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк высказал свое мнение о своей бывшей коллеге – предательнице Оксане Марченко.

Напомним, ранее Марченко вела телешоу "Х-фактор" и "Украина имеет талант", где Кондратюк был одним из членов жюри. Также много лет они не только сотрудничали, но и общались, пока ведущая не сбежала в страну-оккупанта РФ.

видео дня

Продюсер признался в интервью OBOZ.UA, поддерживает ли он общение с Марченко и писала ли она ему после начала полномасштабной войны в Украине.

Оксана Марченко живет в РФ / фото: t.me, Оксана Марченко

"А о чем она мне может написать? Нет, писем от нее не получал. Да и не представляю, о чем мы могли бы говорить - о вышиванках на фоне собора в Москве или "духовных скрепах"?" – сказал Игорь.

Оксана Марченко распространяет российскую пропаганду / фото: t.me, Оксана Марченко

Также Кондратюк рассказал, что он думает о позиции предательницы.

"Марченко и ее муж - предатели. Это их преступный выбор. С предателями я не общаюсь", - добавил продюсер.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Оксана Марченко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

А также Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко. В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пытался не общаться с Марченко.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Оксана Марченко? Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред