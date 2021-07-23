В Харьков привезли мороженое с опасным ядом, которое продают в супермаркетах

В мороженом обнаружили етиленоксид, который является опасным ядом.
В Харькове в одном из супермаркетов города продают мороженое, в котором обнаружили етиленоксид — опасный яд, который используют для стерилизации медицинских инструментов.
Как сообщили в Госпродспоживслужбе Харьковской области, обнаружили специалисты опасный яд в мороженом Mars Wrigley Confectionery, производителем которого является Франция.
В Украину оно завезено из Румынии. Его добавили в добавку-стабилизатор.
В Госпродспоживслужбе призвали продавцов немедленно изъять мороженое с продажи.
"Предупреждаем операторов рынка, которые используют в производстве или осуществляют продажу вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из продаже сроком не более двух рабочих дней", — говорится в сообщении.
Етиленоксид используют для дезинфекции медицинских инструментов. Это вещество является опасным для человека.
Читайте такжеСезон варенья под угрозой срыва: цены на сахар бьют рекорды
Напомним, в Киеве на рынках запретили продавать ряд продуктов. Так, с 24 июня запрещено продавать товары, которые быстро портятся.