В Харьков привезли мороженое с опасным ядом, которое продают в супермаркетах

В Украине продают опасное мороженое / pixabay

В Харькове в одном из супермаркетов города продают мороженое, в котором обнаружили етиленоксид — опасный яд, который используют для стерилизации медицинских инструментов.

Как сообщили в Госпродспоживслужбе Харьковской области, обнаружили специалисты опасный яд в мороженом Mars Wrigley Confectionery, производителем которого является Франция.

В Украину оно завезено из Румынии. Его добавили в добавку-стабилизатор.

В Госпродспоживслужбе призвали продавцов немедленно изъять мороженое с продажи.

"Предупреждаем операторов рынка, которые используют в производстве или осуществляют продажу вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из продаже сроком не более двух рабочих дней", — говорится в сообщении.

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Етиленоксид используют для дезинфекции медицинских инструментов. Это вещество является опасным для человека.

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Напомним, в Киеве на рынках запретили продавать ряд продуктов. Так, с 24 июня запрещено продавать товары, которые быстро портятся.