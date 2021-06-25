На столичных рынках запретили продавать ряд продуктов: что грозит нарушителям

На столичных рынках запретили продавать некоторые товары / УНИАН

Киевским рынкам с 24 июня запрещено продавать ряд продуктов. Торговать нынче нельзя товарами, которые быстро портятся, написал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба в Facebook

Какими товарами запрещено торговать на столичных рынках:

молочная продукция;

рыба;

мясо-колбасные;

кондитерские изделия с кремами.

"Локации, где требование будет нарушаться, будут закрываться", - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что в летний период в Киеве будет 80 локаций, где будут работать сезонные и сельскохозяйственные ярмарки.

Ранее Главред писал о том, что народные депутаты Украины рассказали, сколько денег они тратят на продукты питания в месяц.

Как оказалось нардепы в месяц на продукты питания тратят от 6 до 20 тысяч гривен - более одной минимальной зарплаты. Также народные избранники сбалансировано питаются в столовой Верховной Рады. Но кроме того, они тратят круглые суммы, чтобы прокормить свои семьи.