Суммы внушительные: сколько депутаты тратят денег в месяц на еду

Депутаты рассказали, как питаются и сколько тратят / УНИАН

Народные депутаты Украины рассказали, сколько денег они тратят на продукты питания в месяц.

Как оказалось нардепы в месяц на продукты питания тратят от 6 до 20 тысяч гривен - более одной минимальной зарплаты. Также народные избранники сбалансировано питаются в столовой Верховной Рады. Но кроме того, они тратят круглые суммы, чтобы прокормить свои семьи.

Так, депутат от фракции Слуга народа Даниил Гетманцев, заявил что много денег тратит на детское питание.

"У меня маленькие дети, поэтому много трачу. Мы пытаемся покупать лучшее детское питание, поэтому трачу где-то под 20 тысяч на сегодня", — сообщил Гетманцев, пишет Страна.

А вот его коллега по фракции Юрий Камельчук очень подробно рассказал о своих тратах.

"У меня бюджет в плане продуктов разделяется на несколько сфер. Первое — это питание дома и это еженедельные закупки в супермаркете. Второе — это питание в кафе, если не успеваю домой, иногда в Раде, иногда там, где встречи. Третье — это питание во время рабочих поездок, где тебя угощают или ты сам покупаешь в кафе. Четвертое — это когда попадаешь наконец-то домой и мама вкусно кормит. Если брать личные траты в супермаркете — это ориентированно 1500 в неделю. Если говорить про кафе, то тут по-разному, в кафе ты можешь и на 100 грн вписаться, а если ты приходишь и там большая компания, то иногда бывает больше", — рассказал Камельчук.

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Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что покупками занимаются его помощники.

"Я вам честно скажу, что последнее время закупкой продуктов занимаются мои помощники, потому что мне сложно заходить в магазины, так как это уже немного другая история. В среднем, у них уходит приблизительно 12 тысяч гривен", - отметил он.

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа", сообщила, что тратит на продукты до 10 тысяч гривен в месяц.

"Думаю, семь тысяч гривен. У нас четыре члена семьи. Они все взрослые, из них трое мужчин. И как вы понимаете, все едят", — заявила Ирина Верещук.

Нардеп от монобольшинства Николай Тищенко, сообщил, что ему хватает зарплаты народного депутата.

"Я больше на диетических продуктах, ребенок ест молочку. Бабушка занимается нашим столом, скажем так. Помните, когда я занимался ресторанным бизнесом, продукты закупал закупщик. Но могу сказать, что что цены в заведении общественного питания 135 грн на человека: первое, второе и компот",— считает Тищенко.

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Ахтем Чийгоз, депутат партии "ЕС", рассказал, что раз в неделю бывает в супермаркете.

"Я раз в неделю бываю в супермаркете, где-то, наверное, от 3 до 5 тысяч гривен за раз, но об этом больше знает жена", — отметил Чийгоз.

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