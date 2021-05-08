В Украине взлетят цены на самые популярные продукты

Эксперт назвал причину, почему в Украине дорожают продукты каждый год.
Цены на продукты в Украине продолжают расти, так же как и в мире. Как говорит экономический эксперт Алексей Дорошенко, с начала года рекордно подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. Также продолжится подорожание хлеба и говядины.
По словам эксперта, после годового подорожания начался тренд на снижение цен.
"Во-первых, начали дешеветь сезонные овощи. Во-вторых, начали снижаться цены на яйца. Вместе с тем украинские производители яиц стали снова выходить на европейские рынки, а это плохо для внутреннего потребителя. Цены на яйца просели, но не сильно. Также во всем мире наблюдается тренд подорожания говядины, и Украина не исключение. Это связано с сокращением поголовья", - говорит специалист, передает ГолосUA.
Также он добавил, что не падают цены на кукурузу, масло и комбикорма. Вниз пошли цены на пшеницу. Но при этом, резко подорожал хлеб.
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"В прошлом году цены на пшеницу скакали. Само сырье за последние несколько месяцев подорожало на 25%, а хлеб - на 20%. То есть, между сырьем и конечным продуктом разница 5%. Поэтому цены на хлеб продолжают расти", - говорит экономист.
Потенциал роста цен на хлеб составляет 3-4%.
"Иными словами, значительного роста цен на хлеб не будет, поскольку спрос на пшеницу не увеличивается. Но говорить о том, что продукты в ближайшие годы будут дешеветь, не стоит", - добавил Дорошенко.
Цены на продукты - о чем ранее сообщал Главред:
- Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
- В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
- Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.