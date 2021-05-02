В Украине резко подорожают продукты питания: когда и на сколько

Цены на продукты питания подорожают вновь / pixabay

Очередное повышение цен на популярные в Украине продукты питания ожидается уже этим летом.

Повышение цены на овощи "борщевого набора" нового урожая произойдет в последний месяц весны и в начале лета. Продукты подорожают на 70 – 80 процентов. Килограмм молодой моркови, капусты и свеклы по стоимости будет достигать около 30 гривен, рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Год назад ранняя клубника из Закарпатья продавалась 10 апреля, в этом году – на две недели позже и цены заоблачные – до 200 грн/кг. То же касается ранних овощей борщнабора", – пояснил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Килограмм свежей редиски в среднем перед Пасхой стоит 45 - 50 гривен, в 2020 году молодой овощ стоил на треть дешевле.

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Кроме того, в Украине уже подорожали курица на 21 процент, по сравнению с прошлым годом. Стоимость повысилась с 52 до 63 гривен за один килограмм. Говядина выросла в цене на 14 процентов, со 138 до 157 гривен за килограмм.

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