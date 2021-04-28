В Госстате рассказали, как изменилась реальная зарплата

В марте самый высокий уровень зарплат был зафиксирован в столице Украины - 20 132 грн, а самый низкий в Житомирской области - 10 675 грн.
Реальная зарплата в марте нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,5%, сообщает Госстат.
Согласно данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте этого года по сравнению с февралем выросла на 8,5%, в годовом измерении - на 18,9%. Зарплата составляет 13 612 грн, что в два раза выше уровня минимальной зарплаты (шесть тысяч гривен).
Самый большой рост средней зарплаты штатных работников в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года зафиксировали в Черновицкой (на 31,1%), Донецкой (на 30,1%), Тернопольской (на 26,9%), Ровенской (на 26,3%) и Херсонской (на 26,2%) областях.
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В марте самый высокий уровень зарплат был зафиксирован в столице Украины - 20 132 грн, а самый низкий в Житомирской области - 10 675 грн.
В марте зарплата по сравнению с мартом 2020 года выросла в сфере:
- здравоохранения - на 52%,
- временного размещения и организации питания - на 37,2%,
- в сфере искусства, спорта и развлечений - на 33,8%,
- образовании - на 28,8%,
- в сфере операций с недвижимостью - на 22,2%,
- в сфере оптовой и розничной торговли - на 20,4%,
- в сельском и лесном хозяйстве - на 17,4%.
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