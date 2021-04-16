Представители бизнеса рассказали, каких цен ждать украинцам в 2021-м

Что будет с ценами в Украине в 2021 году: озвучен прогноз / УНИАН

В ближайшие двенадцать месяцев инфляция в Украине составит 7,7%. Это меньше, чем прогнозировалось ранее (7,9%).

Как свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2021 года, почти половина респондентов ожидает, что цены в Украине за указанный период вырастут на 7,5%.

Данный опрос провел Национальный банк Украины среди руководителей 687 предприятий. Отмечается, что в документе представлено лишь мнение респондентов-руководителей предприятий – но не оценки Нацбанка.

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