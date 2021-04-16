Представители бизнеса рассказали, каких цен ждать украинцам в 2021-м

Руководители украинских предприятий поделились своими деловыми ожиданиями.
В ближайшие двенадцать месяцев инфляция в Украине составит 7,7%. Это меньше, чем прогнозировалось ранее (7,9%).
Как свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2021 года, почти половина респондентов ожидает, что цены в Украине за указанный период вырастут на 7,5%.
Данный опрос провел Национальный банк Украины среди руководителей 687 предприятий. Отмечается, что в документе представлено лишь мнение респондентов-руководителей предприятий – но не оценки Нацбанка.
Цены в Украине: новости
- В марте 2021 года сообщалось, что цены на продукты в Украине рекордно взлетят. По данным экономистов, прирост в стоимости будет происходить на 5-6% для растительных продуктов.
- В апреле 2021 года эксперты прогнозировали, какие продукты в Украине сильно подорожают. Эксперт ожидает, что на протяжении 2021 года цены на продовольствие могут вырасти в среднем на 50%.
- Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки: они подорожали в два раза с начала года.
- В апреле власть пообещала, что цена на сахар в Украине кардинально изменится. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны намерено решить вопрос с импортом более дешевой продукции.
Автор: Диана Беловодская