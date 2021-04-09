Власть пообещала, что цена на сахар в Украине кардинально изменится

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны намерено решить вопрос с импортом более дешевой продукции.
В Украине в ближайшее время может существенно подешеветь сахар. Для этого Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны намерено решить вопрос с импортом более дешевой продукции.
"Себестоимость сахара из импортного сахарного сырья составляет около 20 грн за килограмм. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется, и сахар станет доступнее для украинцев", – цитирует пресс-служба ведомства слова заместителя министра Тараса Высоцкого.
Также Рада рассматривает возможность временно обнулить импортные пошлины на ввоз белого сахара в Украину, чтобы насытить внутренний рынок этим товаром.
В министерстве подсчитали, что Украина с сентября прошлого года по август нынешнего года нуждается в 1,2 млн тонн – однако производство сахара в этом сезоне упало до 1,1 млн тонн, констатировали чиновники. В связи с этим объем предстоящего импорта сахара оценили в 110 тыс. тонн.
Цены в Украине: новости
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