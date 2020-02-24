Эксперты прогнозируют рост цен на сахар

Сахар в Украине может подорожать / УНИАН

Генеральный директор Pro-Consulting Александр Соколов заявил, что к концу 2020 года сахар на полках украинских магазинов может подорожать на 10%.

"Цена на сахар в Украине прогнозировано возрастет, ведь вместе с ростом спроса весной начнется его подорожание. Однако, прослеживая тенденции по индексу потребительских цен за 2019 год, это не является сигналом дефицита как хронического явления", - цитирует его AgroPortal.

По словам эксперта, причиной роста стоимости сахара может стать низкий урожай из-за сокращения на 30% посевной площади под сахарную свеклу в 2019 году и рецессия производства.

Соколов отметил, что в 2018 году в Украине наблюдалось перепроизводство сахара, в результате чего наблюдалось снижение цены.

"Основным отличием была сезонность цен на сахар. Из-за того, что сезон сахароварения начинается в августе-сентябре, цены в предыдущих месяцах росли", — подытожил эксперт.

Как ранее сообщалось, Еврокомиссия пересматривать решение о приостановлении ввоза мяса птицы из Украины отказалась (из-за чего украинцам уже предсказали снижение цен).

Напомним, с 1 сентября 2019 года импортерам фруктов в странах ЕС запретили покупать овощи и фрукты из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз. Если поставки разблокировать не удастся, то потери украинских производителей яблок в новом сезоне оцениваются примерно в $4-5 млн.