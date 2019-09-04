ЕС запретил импорт овощей и фруктов из Украины / 1zoom.ru

С 1 сентября 2019 года импортерам фруктов в странах ЕС запретили покупать овощи и фрукты из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз: в силу вступила директива (EU) 2019/523.

Документ касается поставок груш, яблок, томатов, перца, баклажанов и ряда иных продуктов, уточнили в Украинской плодоовощной ассоциации.

Таким образом ЕС намерен защищаться от вредных карантинных организмов.

Однако перечисленные в документе карантинные организмы не зафиксированы в украинской продукции, подчеркнули в Госпродпотребслужбе страны. В связи с этим украинское ведомство попросило "помиловать" украинскую продукцию – но ответа от Еврокомиссии пока нет, так что действие запрета продолжается.

Читайте такжеЗапасы на зиму: что и когда лучше покупатьУкраинские производители пытаются самостоятельно решить проблему. Например, экспортеры тепличных перцев и томатов за собственные средства пытаются оформить юридически ввоз своей продукции в зоны или регионы, свободные от этих вредителей, действуя в рамках процедур ЕС.

Производители отмечают, что уже сталкивались с подобной проблемой ранее. Они прогнозируют, что разблокировать экспорт смогут еще до середины сентября.

Если поставки разблокировать не удастся, то потери украинских производителей яблок в новом сезоне оцениваются примерно в $4-5 млн. По данным ассоциации, это около 15% всей экспортной выручки.

Пока же украинская продукция направляется в страны Азии и на Ближний Восток.

Ранее эксперты предупредили о новом скачке цен на продукты. Осенью ожидается подорожание мясной и молочной продукции.

Также сообщалось, что осенью наиболее ударит по кошельку украинцев стоимость картофеля. Похожая ситуация и с луком. Сейчас килограмм торгуют по 12-13, а то 16 гривен. В мешках – по 10. Эксперты советуют запасаться луком в октябре-ноябре. Тогда будет дешевле.