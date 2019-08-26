От коммуналки до доллара: эксперты рассказали, на что подскочат цены

Украинцев ждет новое подорожание / m.aif.ru

Уже в середине сентября специалисты прогнозируют ослабление национальной валюты, поэтому курс поползет вверх, а на конец года ожидают 27-28 гривен за "зеленый".

Как говорится в материале ТСН, осенью наиболее ударит по кошельку украинцев стоимость картофеля. Она вдвое дороже, чем в прошлом году, однако в сентябре цены на картофель будут самые дешевые – 12-13 гривен за килограмм.

Похожая ситуация и с луком. Сейчас килограмм торгуют по 12-13, а то 16 гривен. В мешках – по 10. Эксперты советуют запасаться луком в октябре-ноябре. Тогда будет дешевле.

Читайте также"Будет дорожать": эксперт объяснил неотвратимость нового скачка цен на продуктыОстальные овощи – морковь, капуста – выросли в цене на 7-8 процентов по сравнению с прошлым годом. А вот гречка снова бьет ценовые рекорды. Ведь крупы посеяли на 60 процентов меньше, чем в прошлом году. Килограмм обойдется в 25-30 гривен. Подорожает и сахар.

Также стоит ждать подорожания хлеба, ведь он каждый год дорожает на 22-23 процента, при этом все продукты будут только расти в цене.

Кроме этого, нефтепродукты - бензин, дизель, сжиженный газ – очень зависимы от курса доллара. И поскольку сейчас гривна крепка, то никаких предпосылок для подорожания нет.

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"Каждая лишняя гривня в курсе будет означать где-то 60-70 а то и больше копеек роста цены бензина, дизельного топлива и сжиженного газа в рознице", - Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка.

Вместе с тем осень заставляет вспомнить и о коммунальных платежах. Специалисты уже предупреждают, что в целом они вырастут на 15-20%.

Читайте такжеНеурожай и плохая погода: украинцев предупредили о росте цен на основные продуктыПервой подорожает вода. Ведь она зависит от электроэнергии. А согласно новому закону о рынке электроэнергии, водоканалы должны закупить электричества заранее со 100-процентной предоплатой.

"Уже сейчас немало водоканалов в пиковом состоянии, потому что у них нет средств расплатиться, с ними не заключают договора, не предоставляют электроэнергию", - рассказал Александр Сергиенко, эксперт ЖКХ.

Напомним, ранее сообщалось об ожидаемом подорожании молочных продуктов в сентябре.