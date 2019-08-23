Новый курс доллара: эксперт рассказал, к чему готовиться украинцам

Эксперт спрогнозировал укрепление гривны / news.online.ua

В ближайшие дни в Украине курс гривны может снова укрепиться, заявил финансовый аналитик Егор Комов.

По его прогнозу, до 27 августа в Украине доллар может опуститься до отметки в 25 грн/$.

"Сейчас гривна стабилизировалась около существующих отметок и продержится на таком уровне еще несколько дней. По нашим оценкам, в ближайшие шесть-семь дней возможна ревальвация до 25 грн", – цитирует аналитика Обозреватель.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине.