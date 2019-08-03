Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в августе-2019

3 августа 2019, 01:50

Существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны.

Доллары
Эксперт назвал факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны / Reuters

После назначения правительства переговоры с МВФ будут возобновлены и уже в этом году Украина сможет получить следующий транш кредита по программе stand by, заявил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Он считает, что если Украина получит следующий транш кредита МВФ, риски дефолта будут сняты.

Эксперт подчеркнул, что формирование большинства в парламенте позволит провести земельную реформу и открыть рынок земли, который станет сильным катализатором для поступления инвестиций и экономического роста страны. Ожидание открытия рынка земли будет стимулировать приток иностранного капитала и репатриации местного капитала. Поводом для оптимизма выступает и намеченная приватизация, под которую будет заходить иностранный капитал.

Читайте такжеДоллар по 24 гривны: эксперты рассказали, как сохранить сбереженияОднако, по мнению аналитика, существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны. Во-первых, как только изменится конъюнктура для инвесторов, которые заходят в Украину с "горячим" капиталом, они начнут выходить из рынка. Во-вторых, август — это месяц смены сезонного тренда на укрепление, и гривна в этот период девальвирует в среднем на 2,5%. Это связано с закупками энергоресурсов и активизацией импортеров перед новым сезоном деловой активности, расчетами аграриев по кредитным обязательствам. В-третьих, в бюджете на 2019 год заложен курс на уровне 29,4 грн за доллар, и к нему привязаны бюджетные поступления и расходы. Если курс находится ниже этого уровня, бюджет недополучает средства и их недостаток финансируется за счет облигаций, что расширяет государственный долг. В-четвертых, сильное укрепление гривны бьет по экспортерам, в результате чего сокращаются поступления от экспортной выручки в страну и снижается конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках, пишут Факты.

Читайте такжеАналитик назвал возможный курс доллара в Украине в августе-2019

Напомним, ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
курс валют курс гривны курс доллара гривна-доллар курс рубля курс евро
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:13
Диетолог рассказала, что можно есть на ночь, чтобы не поправляться
02:04
Джулиани обвинил Байдена в получении денег из Украины
01:50
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в августе-2019 Видео
01:29
Кличко обещает сделать "бронированным" скандальный мост в центре Киева
01:01
Отравление Скрипалей: США ввели второй пакет санкций против РФ - СМИ Видео
00:45
В России произошло кровавое ДТП с автобусом: много жертв и пострадавших Видео
00:29
Пять советов, которые сделают утренний секс незабываемым
00:12
Ученые выяснили, как связана грамотность в переписке и тяга к сексу
02 августа, пятница
23:58
В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт в день рождения Земфиры Видео
23:50
Полиция задержала мать, выбросившую в Черкассах мертвого сына в чемодане
23:29
Сценарист рассказал о важной сцене, выкинутой из сериала Чернобыль
23:03
"В 1941 немцам отдать": владелец сафари-парка в Крыму негодует из-за пожаров в Сибири
22:41
Жерсон Родригес: Сердце подсказало, что переход в Динамо верный шаг Видео
21:59
Суд постановил возместить Портнову 7 млн грн из госбюджета
21:33
В Минрегион заявили о легализации аренды жилья
21:30
"Вы обещали, поэтому финансируйте": Зеленский ответил хитрому нардепу по ремонту дорог Видео
20:56
Путин упростил украинцам проживание в РФ Видео
20:34
В Польше чаще отказывают во въезде украинцам
20:01
Эксперт назвал рычаги влияния Порошенко в новой Раде
19:54
Данилюк анонсировал переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа Видео
19:29
Посольство США в Украине заявило об угрозе ИГИЛ на День независимости
19:26
В Раде рассказали о тренингах, где поднатаскают новоизбранных нардепов Видео
19:18
"Путин не х*йло": комбат копов Киева свирепствовал в Одессе - видео Видео
19:06
Фосфор, мышьяк и хлор: в Крыму назревает еще одна экологическая катастрофа
18:58
Зеленский примкнет к обучающимся в Трускавце "слугам народа" Видео
18:55
Звезда Гарри Поттера обнажилась и совершила каминг-аут Фото
18:48
На Прикарпатье Зеленского с овациями попросили отстроить мост Фото Видео
18:32
Выбирали "смотрящего" за СИЗО: в Бахмуте сорвали большую сходку "воров в законе" - видео Видео
18:31
Датского гольфиста задержали за сексуальные домогательства
18:28
Забрызгали газом и разбили патрульное авто: под Киевом - очередное нападение на копов
18:25
"Гоблины на Донбассе": у Зеленского предложили забыть о региональных языках
18:10
"У чертей мокрые штаны": Зеленского похвалили за разборки в Ивано-Франковске
18:08
Матч за Суперкубок УЕФА будет судить арбитр-женщина Стефани Фраппар
17:58
Зеленский с вертолета снимал пейзажи Прикарпатья Видео
17:56
"Ищите деньги": Зеленский нашел, на кого "повесить" ремонт аэропорта Видео
17:49
"Дешевый алкоголь и жилье": блогер советует из РФ переезжать в "ДНР" Видео
17:46
Умерла Александра Стрельченко: причина смерти любимицы Брежнева и Хрущева Видео
17:17
Зенит купил форварда Барселоны за 40 млн долларов
17:13
"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс озвучила реальные перспективы Украины в НАТО Видео
17:13
Раздача паспортов РФ: получатели найдены, их допрашивают – Матиос Видео
17:00
СБУ осталась Службой Беспредела Украины? Фото реклама
16:55
Украинские саперы нашли более 30 мин возле моста в Станице Луганской
16:50
"Трампу позвоню по поводу этого черта": Кличко ответил на мем Богдана Видео
16:43
Кизяк под окна: фермеры своеобразно "наказали" Макрона - видео
16:40
"Деменция": Голый Алибасов разозлил сеть новой выходкой с КРОТом
16:15
"Падение конструкций": у Кличко оценили обвал моста через Днепр Видео
16:00
Доктор Комаровский объяснил, чем нельзя кормить детей до 4 лет
15:57
Колби Ковингтон vs Робби Лоулер: что ждать зрителям, прогнозы букмекеров, где смотреть
15:54
На Николаевщине произошла утечка химически опасного вещества Фото Видео
15:52
Под Киевом чиновников разоблачили в хищении 70 млн гривен
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять