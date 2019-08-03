Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в августе-2019

Эксперт назвал факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны / Reuters

После назначения правительства переговоры с МВФ будут возобновлены и уже в этом году Украина сможет получить следующий транш кредита по программе stand by, заявил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Он считает, что если Украина получит следующий транш кредита МВФ, риски дефолта будут сняты.

Эксперт подчеркнул, что формирование большинства в парламенте позволит провести земельную реформу и открыть рынок земли, который станет сильным катализатором для поступления инвестиций и экономического роста страны. Ожидание открытия рынка земли будет стимулировать приток иностранного капитала и репатриации местного капитала. Поводом для оптимизма выступает и намеченная приватизация, под которую будет заходить иностранный капитал.

Читайте такжеДоллар по 24 гривны: эксперты рассказали, как сохранить сбереженияОднако, по мнению аналитика, существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны. Во-первых, как только изменится конъюнктура для инвесторов, которые заходят в Украину с "горячим" капиталом, они начнут выходить из рынка. Во-вторых, август — это месяц смены сезонного тренда на укрепление, и гривна в этот период девальвирует в среднем на 2,5%. Это связано с закупками энергоресурсов и активизацией импортеров перед новым сезоном деловой активности, расчетами аграриев по кредитным обязательствам. В-третьих, в бюджете на 2019 год заложен курс на уровне 29,4 грн за доллар, и к нему привязаны бюджетные поступления и расходы. Если курс находится ниже этого уровня, бюджет недополучает средства и их недостаток финансируется за счет облигаций, что расширяет государственный долг. В-четвертых, сильное укрепление гривны бьет по экспортерам, в результате чего сокращаются поступления от экспортной выручки в страну и снижается конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках, пишут Факты.

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Напомним, ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.