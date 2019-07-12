Обвал доллара до 24: эксперты дали валютный прогноз на осень

12 июля 2019, 06:01

Гривна стремится к следующему психологическому уровню.

Доллары
Эксперты дали валютный прогноз на осень / Reuters

Гривна смогла укрепиться ниже психологического уровня 26 грн за доллар благодаря благоприятной внешней конъюнктуре для украинского экспорта, активной покупке нерезидентами украинских гособлигаций, а также продаже валюты со стороны населения, заявил руководитель отдела аналитики Forex club Андрей Шевчишин.

По его словам, гривна стремится к следующему психологическому уровню – 25,4 грн за доллар.

При этом он отмечает, что такое сильное укрепление гривны "все больше усиливает будущую девальвацию".

По мнению руководителя EXANTE Украина Владимира Позния, если пара USD/UAH провалится ниже отметки в 26, она может довольно быстро оказаться у следующего важного круглого уровня в 25 гривен за доллар.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему падает доллар"При благоприятном внешнем фоне гривна может ненадолго вырасти до 24,50. Это уровни, на которых ранее наблюдалось довольно продолжительное "перетягивание каната" между покупателями и продавцами", – говорит эксперт.

Среди причин, которые привели к "сверхнормативной" ревальвации украинской валюты, он также называет в том числе психологические, пишет Сегодня.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что ниже 25,5 грн за доллар курс вряд ли опустится.

"Может быть, будет 25,5 грн. 25 – навряд ли. Потому что Национальный банк сейчас выходит с покупкой долларов, а когда такое происходит, это обычно сдерживает ревальвацию. Все зависит от того, насколько активно НБУ будет покупать валюту в дальнейшем. Если продолжит активную покупку – скоро увидим доллар по 26 грн, а если не будет много покупать –ревальвация продолжится", – уверен он.

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"Осенью будет девальвация. Но если летом мы увидим доллар по 25,5 грн, соответственно, осенью он будет уже не 30, а 26,5", – прогнозирует экономист.

Ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.

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