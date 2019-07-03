"Это невыгодно населению": эксперт рассказал, когда ждать резкого скачка гривны

Удешевление гривны выгодно экономике, подчеркнул эксперт / УНИАН

На сегодняшний день отсутствует традиция плавного удешевления гривны, заявил известный экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер.

"У нас есть традиция резких изменений. И пока что ничего в нашей экономики не указывает на то, что эта традиция может исчезнуть. Так что мы получим резкий скачок удешевления гривны", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

По его мнению, такие изменения возможны после смены политической верхушки в Украине.

Читайте также"Пиковый рост": эксперт рассказал, когда подскочит курс доллара"Не одно правительство на другое, а если весь нынешний блок, класс людей, которые управляют страной, сменится на других. Например, говорят, что перемены будут, если придут молодые. Не важно – молодые или старые. Перемены будут, если придут люди с более либеральными взглядами. Это может привести к скачку гривны, а точнее – к ее удешевлению", - считает эксперт.

Вместе с тем он предупредил, что удешевление гривны невыгодно населению, но выгодно экономике.

"Если судить по первым дням пребывания у власти Владимира Зеленского, то есть ли поводы для оптимизма? Пока что сложно сказать. Жду, чтобы Зеленский сделал какую-то череду шагов, по которой можно было бы точно сказать, кто он. У меня уже начинает формироваться мнение, но я пока что умолчу о нем. Пока Зеленский очень неопределенный. Думаю, что вряд ли он будет предпринимать какие-либо резкие шаги, которые бы привели к кардинальным изменениям в экономике страны", - добавил Пасхавер.

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Напомним, ранее Пасхавер объяснил, почему Украине не стоит уходить из ПАСЕ.