Экономист объяснил, почему Украине не стоит уходить из ПАСЕ

2 июля 2019, 05:30

Когда из организации уходит слабая страна, то этого никто не замечает, отметил эксперт.

ПАСЕ — Украине не стоит уходить из ПАСЕ, полагает экономист
Украине не стоит уходить из ПАСЕ, полагает экономист / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер считает, что Украине не стоит уходить из Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения в ведомство россиян, поскольку подобный демарш стал бы проявлением обидчивого поведения.

Государство не имеет права вести себя эмоционально, оно должна вести себя рационально, что бы ни случилось, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник полагает, что демарши Украины в ПАСЕ не окажут большого влияния, ведь Россия гораздо важнее для Европы.

"Но это совершенно не значит, что европейцы относятся к Российской Федерации как к другу — они по необходимости снижают уровень негативизма в отношении Москвы", — отметил Пасхавер.

Эксперт добавил, что есть границы, приемлемые для Европы, на случай, если РФ начнет действовать слишком резво, а она готова действовать как угодно резво.

"…В любом случае, несмотря на все наше недовольство из-за вялого отношения европейских стран к нашим претензиям в адрес России, само по себе негативное отношение этих стран к РФ сдерживает Москву", — подчеркнул он.

Экономист считает, что, если бы такого негативного отношения не было, "Россия творила бы Бог знает что, вплоть до завоевания Украины в той форме, которая ей выгодна". "Это необязательно было бы военное завоевание, но она могла бы вести себя более нахально", — сказал аналитик.

"Если говорить о возможности выхода Украины из ПАСЕ, то нужно отметить следующее. Когда из международной организации выходит сильное государство, то от этого страдает организация. Но, когда из организации уходить слабое государство, то этого никто не замечает", — заявил собеседник.

По словам Пасхавера, поэтому он не думаю, что Украине стоит покидать ПАСЕ. "Это будет неправильным решением. Да и, я думаю, это никогда не будет сделано. Подобный демарш стал бы проявлением обидчивого поведения. Страна не имеет права вести эмоционально — она должна вести себя рационально, что бы ни случилось", — сказал он.

Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть Россию в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.

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ПАСЕ демарш Александр Пасхавер новости Украины
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