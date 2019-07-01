"Пока не освободят моряков": Комитет Рады проголосовал за уход делегации Украины из ПАСЕ

Комитет решил рекомендовать приостановить участие делегации в ПАСЕ на время.
1 июля, в понедельник, комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до тех пор, пока РФ не выполнит главные пункты резолюций ПАСЕ, которые есть в полной компетенции Совета Европы, как организации, которая отвечает за права человека, а именно - безусловное освобождение моряков и политзаключенных, обеспечения прав крымских татар в аннексированном Крыму.
По информации, комитет решил рекомендовать приостановить участие делегации в ПАСЕ на время, пока:
- не будет получено решение Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма;
- до выполнения минимальных требований со стороны РФ, а именно - освобождение моряков и политзаключённых, а также обеспечения прав крымских татар в аннексированном Крыму;
Комитет также рекомендует отозвать приглашения для делегации ПАСЕ (участвовать в наблюдении за выборами в Украине).
Спикеру рекомендовано провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран-членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию.
Читайте такжеРоссия озвучила условие по выплате долга ПАСЕРешили также обратиться в МИД с рекомендацией не принимать нового Главу Офиса СЕ до консультаций с Генсеком.
Кроме того, было принято решение обратиться к Парубию с рекомендаций не принимать участие в Конференции СЕ глав парламентов, пишет Страна.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев рассказал о подводных камнях для делегации РФ в ПАСЕ.
Также сообщалось, украинская делегация в ПАСЕ конфликтует с Зеленским из-за возвращения России.