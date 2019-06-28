"Война не проиграна": Арьев рассказал о подводных камнях для делегации РФ в ПАСЕ

Владимир Арьев считает, что Венецианская комиссия должна проанализировать ситуацию в ПАСЕ / УНИАН

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев заявил, что Украине удалось поставить под сомнение легитимность России в ПАСЕ.

"Теперь, когда эмоции по возвращению РФ по ПАСЕ немного поутихли, должен сказать важную вещь: война не проиграна. И не только потому, что в результате моего требования тайного голосования Слуцкого провалили на должность вице-президента ПАСЕ. Главное в другом. Возражений полномочий российской делегации было два. Рассмотрели и провалили только одно", - написал Арьев в Facebook.

Дипломат констатировал, что ему удалось напомнить европейским коллегам о присутствии в российской делегации ПАСЕ депутатов, которые находятся под санкциями. Он также упомянул, что за представляющих Россию народных избранников голосовали жители Крыма на незаконных выборах.

Читайте такжеРоссию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕС"Россияне, обещали, что не будут участвовать в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий, солгали и проглотили этот факт. Благодаря нам с Сергеем Киралем вопрос легитимности депутатов Думы, избранных голосами крымчан, регламентный комитет ПАСЕ отправил в Венецианскую комиссию для получения правовых заключений. И это повлекло большую беготню в Совете Европы. Вчера пророссийские силы пытались сорвать этот сценарий, но безуспешно. Мы не дали", — добавил он.

По словам Арьева, для Венецианской комиссии - это своеобразный тест на принципиальность, поскольку нельзя оставить без внимания тот факт, что крымчане участвуют во всероссийских выборах и избирают депутатов, которые затем приезжают от России в ПАСЕ.

Как известно, во время брифинга 27 июня Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении европейских лидеров вернуть Россию в ПАСЕ во время своего июньского визита в Париж и Берлин и сделал все, чтобы не позволить Кремлю вернуться. Он добавил, что виновна в произошедшем также и украинская делегация в ПАСЕ.

В ответ Арьев обвинил Зеленского в бездействии, вследствие чего российской делегации вернули полномочия.