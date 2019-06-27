Украинская делегация в ПАСЕ конфликтует с Зеленским из-за возвращения России

Украинский скандал из-за России в ПАСЕ вышел в публичную плоскость / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев обвинил президента Украины Владимира Зеленского в бездействии, вследствие чего российской делегации вернули полномочия.

"Вы лишь выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея возможность, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент", - написал Арьев в Facebook.

Нардеп резко отреагировал на обвинения Зеленского, который возложил вину за произошедшее на украинскую делегацию. Арьев возразил, что именно украинские депутаты добились лишения права голоса россиян в ассамблее в 2014 году и резолюцию о возвращении России в ассамблею долгое время не поддерживали из-за позиции Украины.

Член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза заявил, что Зеленский безосновательно обвинил представителей Украины, поскольку они много лет успешно держали оборону.

"Господин президент, нам все эти годы первые лица Европы говорили, что уже все решено. Говорили, что не стоит сопротивляться. Что надо понять ... Мы не понимали, никогда не соглашались, и опирались. Да, мы шли наперекор. Ломали их планы и разрушали их попытки. Мы отстаивали Украину всеми возможными и невозможными способами. Именно поэтому россиян смогли вернули только в 2019 году, а не раньше. Мы - это украинская делегация в ПАСЕ. И если Вы захотите, чтобы мы рассказали, как мы этого достигали, то мы готовы поделиться с Вами своим опытом", - написал нардеп.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко с сарказмом отреагировала на брифинг Зеленского, на котором он озвучил свою позицию по ситуации в ПАСЕ, возложив ответственность за произошедшее на украинскую делегацию.

"Читаю новости из Киева, что в Офисе (или как там правильно) была истерика. С какой стати? Булаву уже отдали. Парламент разогнал. "Губернаторов" назначил. Всех сделали. Вокруг все такое зеленое. Что еще не так?" – написала депутат.

Как известно, во время брифинга 27 июня Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении европейских лидеров вернуть Россию в ПАСЕ во время своего июньского визита в Париж и Берлин и сделал все, чтобы не позволить Кремлю вернуться. Он добавил, что виновна в произошедшем также и украинская делегация в ПАСЕ.

Напомним, Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам. Министр не задержался с ответом.