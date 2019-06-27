Климкин ответил Зеленскому на обвинение в самовольной ноте России по пленным морякам

27 июня 2019, 18:10

Глава государства возмущен, что об инициативах МИД узнает из Интернета.

Зеленский
Зеленский недоволен самостоятельностью украинского МИД / Reuters

Президент Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах по интернету, а точнее сказать из Украинской правды. Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации касательно возвращения наших моряков, и о ноте-ответе, который послал МИД", - эмоционально заявил Зеленский во время брифинга в Киеве.

Президент заявил, что инициатива Климкина может поставить под угрозу возвращение украинских моряков.

"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, так как господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет", - продолжил он.

Читайте такжеВ МИД РФ решили поучить Киев, как надо добиваться освобождения пленных моряковПо словам Зеленского, МИД должен публично объяснить свои действия. Он добавил, что готов бороться для возвращения моряков домой. И считает важным отправить ноту для ознакомления родителям пленных моряков. Зеленский заявил, что хотел бы видеть на должности Климкина Вадима Пристайко, однако Верховная Рада отклоняет назначение.

Министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии Украинской правде заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство имело полномочия для самовольного обнародования ответа на ноту России по пленным морякам.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.

Климкин добавил, что документ лишь фиксировал позицию Украины и не содержал принципиально новых заявлений.

Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:

"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать".

Климкин подытожил, что, если президент хочет обсудить разногласия с главой МИД, то он готов к диалогу с главой государства.

Напомним, МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты. В документах ведомство указало возможности, которые Киев может использовать для освобождения моряков, задержанных в Керченском проливе, "в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ".

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