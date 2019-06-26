Освобождение украинских моряков: Россия отписала Украине ноту с "лазейками" для Киева / Reuters

МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты.

В документах ведомство указало возможности, которые Киев может использовать для освобождения моряков, задержанных в Керченском проливе, "в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ".

Как отметили в МИД РФ, в частности, в нотах отмечается, что уголовный процесс в отношении 24 моряков-украинцев продолжается.

"Одновременно в нотах подтверждена позиция Российской Федерации о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, Россию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями. Одно из требований — отпустить 24 украинских моряка, захваченных у Керченского пролива.