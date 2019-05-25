Захват украинских моряков: в США и Германии оценили решение суда

Захваченные Россией украинские моряки / Новая газета

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер оценил решение Международного трибунала по морскому праву по захвату Россией украинских моряков и судов.

По его мнению, России давно пора освободить украинских моряков и корабли.

"Давно пора России освободить украинских членов экипажа и корабли, которые она незаконно захватила", - написал он на своей странице в Twitter.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Германии подчеркнули, что Россия должна выполнить решение трибунала и освободить украинских моряков.

Читайте такжеРФ отказалась участвовать в слушаниях трибунала по захваченным украинским морякам"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли", — говорится в заявлении МИД ФРГ.

Как отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве, выполнение российской стороной решения суда стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию.

Напомним, ранее в МИД рассказали о рассмотрении иска Украины к РФ о захвате моряков.