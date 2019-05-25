"Будет продолжаться годами": в МИД рассказали о рассмотрении иска Украины к РФ о захвате моряков

Суд над украинскими моряками в РФ / Twitter.com bankomet

Как заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, иск Украины к РФ относительно захвата 24 украинских моряков и трех судов будет рассматриваться по существу в отдельном арбитраже в соответствии с Конвенцией по морскому праву.

При этом она подчеркнула, что Россия обязана освободить украинских моряков и суда немедленно, и отчитаться об этом Трибуналу.

Читайте такжеЗахват украинских моряков: посол рассказал, чего ждать Украине от трибунала ООН"По существу дело будет рассматриваться не в этом суде. Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения VII к Конвенции. Это будет продолжаться годами, но главное, что мы сегодня получили - это вопрос освобождения наших моряков, это вопрос освобождение наших кораблей, и то, что Трибунал признал, что у них есть юрисдикция, то, что Трибунал признал, что предостережение Российской Федерации относительно военной активности не применяется, и что есть безотлагательность для обеспечения принятия этого решения", - подчеркнула Зеркаль на брифинге в Гамбурге.

Она подчеркнула, что на Россию можно влиять только политическими мерами, при этом она отметила, что РФ приняла на себя обязательства обязательно выполнять решение Трибунала, поскольку является стороной Конвенции по морскому праву.

В то же время Зеркаль рассказала о грозящих России санкциях за неисполнение решения об освобождении украинских моряков.

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"Есть международное сообщество, которое может применять давление на страны, которые не выполняют решения трибуналов.

Выполнение этого решения более чем обязательное для сторон. И решение является очень четким. Оно даже более четкое, чем мы надеялись", - добавила заместитель главы МИД.

Напомним, морской трибунал в Гамбурге обязал Россию освободить украинских моряков и позволить им вернуться на родину.