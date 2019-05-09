Захват украинских моряков: посол рассказал, чего ждать Украине от трибунала ООН

9 мая 2019, 21:41

Сами слушания назначены на 10 мая.

Пленные, моряки
Захват украинских моряков: посол рассказал, чего ждать Украине от трибунала ООН / ТСН

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге поспособствует освобождению украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

"Мы ожидаем, что суд выслушает наши аргументы и встанет на нашу сторону. И в конце примет решение в пользу Украины – как можно скорее освободить украинских моряков, которое РФ должна выполнить", – пояснил Укринформу посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Сами слушания назначены на 10 мая. И решение гамбургского трибунала имеет обязательную силу, то есть Россия вынуждена будет выполнять их вердикт.

Читайте такжеВ Крыму освободили захваченных украинских рыбаковЕсли же, по словам посла, будет сопротивление, то "есть средства воздействия и принуждения к выполнению", то освобождать моряков придется через Совбез ООН и "политическое влияние".

Мельник уверен, что выполнить решение Трибунала в интересах самой России, потому что "чем дольше длится эта абсурдная ситуация по мотивам Кафки, тем дольше от этого страдают не только украинцы, но и имидж самой России".

Как известно, РФ отказалась участвовать в слушаниях трибунала по захваченным украинским морякам. Решение Трибунала будет принято до конца мая, сообщила Елена Зеркаль.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-Морских Сил Украины. В частности, в результате атаки был поврежден главный двигатель судна.

Российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу. В плен попали 24 украинских моряка, некоторые из них были ранены, потом их арестовали.

Украина 16 апреля обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) насчет применения против России временных мер для немедленного освобождения 24 украинских моряков.

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ООН трибунал захват моряков
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