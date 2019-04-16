"Грубое нарушение конвенции ООН": Украина попросила международный трибунал наказать РФ за захват моряков

16 апреля 2019, 21:41

Украинская сторона обратилась с просьбой освободить захваченных украинских моряков, отметили в МИДе.

Украина попросила Международный трибунал по морскому праву наказать РФ за захват моряков на море
Украина попросила Международный трибунал по морскому праву наказать Россию за захват моряков в Черном море / Фото: REUTERS

Украина во вторник, 16 апреля, обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) насчет применения против Российской Федерации временных мер для немедленного освобождения захваченных россиянами в Черном море 24 украинских моряков, которые были на трех судах военно-морских сил Украины.

РФ грубо нарушила конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что, согласно UNCLOS, военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет — иностранные государства не могут их задерживать, подвергать судопроизводству.

"Захвата Россией судов Украины в Черном море, продолжающееся удерживание судов и членов их экипажей, а также попытка уголовного преследования 24 украинских моряков грубо нарушает UNCLOS", — отметили в МИДе.

Читайте такжеГенерал-разведчик назвал условие, при котором РФ может отпустить украинских моряковПо данным министерства, наша страна 1 апреля уведомила РФ, что начинает обязательное арбитражное производство в соответствии с UNCLOS. 

"Украина также обратилась к ITLOS с просьбой немедленного применения временных мер для Украины, а именно — освободить ее военно-морские корабли и 24 членов их экипажей, учитывая неотложность ситуации", — добавили в ведомстве.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу. В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

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Россия МИД ООН Черное море трибунал моряки Конвенция
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