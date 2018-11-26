Рада одобрила введение в Украине военного положения

Верховная Рада решила ввести в Украине военное положение

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

За соответствующий законопроект 9338 проголосовали народных 276 избранников.

Военное положение введено по периметру российско-украинской границы, в приморских областях и у Приднестровья.

Военное положение будет в областях:

Винницкая Луганская Николаевская Одесская Сумская Харьковская Черниговская Донецкая Запорожская Херсонская

Нардеп Мустафа Найем говорил, что введение военного положения дает право временно огранить права и свободы граждан, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44 и 53 Конституции Украины.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.