Рада одобрила введение в Украине военного положения

Документ о вводе в нашей стране военного положения поддержали 276 нардепов.
В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.
За соответствующий законопроект 9338 проголосовали народных 276 избранников.
Военное положение введено по периметру российско-украинской границы, в приморских областях и у Приднестровья.
Военное положение будет в областях:
- Винницкая
- Луганская
- Николаевская
- Одесская
- Сумская
- Харьковская
- Черниговская
- Донецкая
- Запорожская
- Херсонская
Нардеп Мустафа Найем говорил, что введение военного положения дает право временно огранить права и свободы граждан, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44 и 53 Конституции Украины.
Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.
Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".
Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).
Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.