Порошенко подписал указ о вводе военного положения в Украине

Порошенко / Администрация президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.

У Порошенко есть только один способ доказать "искренность" военного положения

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Военное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться

Военное положение, согласно документу, вводится с14 часов 00 минут 26 ноября 2018 военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019.

Ранее в Украине возбудили уголовное дело по факту инцидента в Керченском проливе.

В свою очередь из-за военного положения Нацбанк собрал банкиров на экстренную встречу.