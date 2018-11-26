В Украине возбудили уголовное дело по факту инцидента в Керченском проливе

Захваченные украинские катера в Керчи / Reuters

Военная прокуратура южного региона Украины возбудила уголовное дело по нескольким статьям из-за атаки российскими пограничниками трех украинских кораблей в Керченском проливе.

Как сообщает пресс-центр ведомства, дело возбуждено по ч.2 статьи 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 статьи 15 (Покушение на преступление), п.1 ч.2 статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней, которое Верховная Рада рассмотрит на внеочередном заседании в понедельник. Россия в свою очередь запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН.