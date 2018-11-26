Порошенко поддержал введение военного положения в Украине

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в ночь на 26 ноября поддержал решение Совета о введении военного положения на территории Украины.

Он отметил, что решение не предусматривает мгновенной мобилизации, но будет проведена работа с первой волной резерва.

"Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду. Я хотел бы обратиться к депутатам прибыть на чрезвычайное заседание ВР и в закрытом решили этот вопрос.

Подчеркиваю, что введение не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан. Мы рассматриваем эти действия как акт агрессии против Украины со стороны России, у которой нет никаких красных линий", - заявил Порошенко.

Порошенко также анонсировал переговоры с главой НАТО Столтенбергом и призвал подписантов Будапештского меморандума защитить территориальную целостность Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.